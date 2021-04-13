В Ставрополе ввели в эксплуатацию первые умные газовые счетчики

В Ставрополе построили первый многоквартирный дом, где специалисты установили умные газовые счетчики. Теперь независимо от местонахождения владельца жилья эти приборы автоматически снимают показания и передают их компании-поставщику газа.

Потребители будут платить только за то количество голубого топлива, которое они действительно израсходовали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Интеллектуальные приборы учета исключают ошибки в данных о потребленном ресурсе и просрочку передачи показаний.

На коммунально-бытовых предприятиях, а также в котельные фирм и организаций такие приборы учета устанавливаются уже не первый год. Что касается частных и многоквартирных домов, то для краевой столицы – это первый опыт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, когда заканчивается отопительный сезон в Ставрополе 2021.

Напомним, этим вопросом горожане всегда задаются ближе к середине апреля. У многих пресловутое 15 апреля ассоциируется с остывшими батареями. Однако, как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, эта дата – не повод автоматически прекращать подачу теплоносителя в здания, подключенные к централизованной системе теплоснабжения.