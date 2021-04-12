Когда заканчивается отопительный сезон в Ставрополе 2021: дата и условия

Подача тепла в многоэтажки и объекты социального назначения, прекратится, когда такое решение примут органы местного самоуправления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда заканчивается отопительный сезон в Ставрополе 2021 - этим вопросом горожане всегда задаются ближе к середине апреля.

У многих пресловутое 15 апреля ассоциируется с остывшими батареями. Однако, как сообщили "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, эта дата – не повод автоматически прекращать подачу теплоносителя в здания, подключенные к централизованной системе теплоснабжения.

Там же и подчеркнули, что никакой условной даты для отключения отопления не существует.

Подача тепла в многоэтажки и объекты социального назначения, прекратится, когда такое решение примут органы местного самоуправления.

В каждом городе и районе глава принимает такое решение самостоятельно. И из года в год, главным ориентиром при этом служат – погодные условия.

- В правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, сказано: отопительный период должен заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8°C, - прокомментировали в ведомстве.

Сразу после окончания отопительного периода в крае стартует подготовка к осенне-зимнему периоду 2021/22.