Мэр Ставрополя подписал указ о прекращении отопительного сезона с 22 апреля

В Ставрополе отключат отопление с 22 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Ставрополя Иван Ульянченко заявил, что подписал указ о прекращении подачи тепла в жилые дома города. Отопительный сезон закончился, в этом году ранней весной прошли несколько катаклизмов.

- Дорогие друзья, только что подписал постановление о завершении отопительного сезона в Ставрополе с 22 апреля. К нам, наконец, приходит долгожданное тепло. Да, дожди еще будут, и весна еще покапризничает, но погода уже позволяет нам отключить от отопления город, - заявил градоначальник.

Отметим, если вдруг погода в регионе испортится и снова станет холодно, отопление могут заново включить.

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Специалисты советуют жителям региона, сделать запас свечей или фонариков на случаи перебоев в электроснабжении (подробнее).