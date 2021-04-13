Владимир Путин назначил на Ставрополье новых судей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин назначил новых судей на Ставрополье. Так, на официальном сайте краевого суда опубликован указ президента РФ от 13 апреля 2021 года.

В нашем регионе, как гласит документ, были назначены: зампредседателя Ставропольского краевого суда Владимир Хомутов. А также судья Курского районного суда Оксана Ледовская и председатель Железноводского городского суда Виктор Лихоман. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе, как гласит документ, в феврале 2021 года были назначены: Юлия Попова, Сергей Мамонтов, Юрий Курасов, Олег Поляков.