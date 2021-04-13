Что известно о новых судьях, назначенных в Ставропольском крае указом президента

Владимир Хомутов и Оксана Ледовская. Фото: судьи-россии.рф

Владимир Путин подписал указ о назначении трех судей в Ставропольском крае. Владимир Хомутов стал зампредседателя Ставропольского краевого суда, Виктор Лихоман - председателем Железноводского городского суда, а Оксана Ледовская - судьей Курского районного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Краевого суда. "КП" изучила биографии судей.

Владимиру Хомутову 58 лет. Юридическое образование получил в Северо-Осетинском государственном университете имени К.Л. Хетагурова, сейчас - кандидат наук. Всю карьеру работал в Ставропольском крае. Начинал в Предгорном районном суде в 1995 году. В период с 1998 по 2001 год был судьей Краевого суда, но потом указом президента переведен в Кисловодск, где проработал в течение 14 лет.

Виктор Лихоман до назначения на пост председателя Железноводского городского суда почти 16 лет работал в Пятигорске.

Оксана Ледовская начала судебную карьеру в 2016 году. Постановлением Думы Ставрополья она была назначена на должность мирового судьи судебного участка № 2 Петровского района.