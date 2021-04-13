В Ставропольском крае расширяют сеть пунктов вакцинации от коронавируса

На Ставрополье на 13 апреля прививку от COVID-19 уже сделали больше 135 тысяч человек. Такие данные привели на заседании регионального координационного совета по борьбе с коронавирусом.

В крае увеличили количество стационарных прививочных пунктов. К маю 2021 года их будет уже 107, а количество мобильных медицинских бригад увеличится до 114. Напомним, что прививки на Ставрополье делают и по выходным.

Губернатор края призвал глав районов и округов оказать содействие региональному минздраву в выборе мест размещения пунктов вакцинации.

Несмотря на улучшение в крае ситуации с заболеваемостью коронавирусом, ослаблять ограничения до майских праздников на Ставрополье не планируют.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем регионе к 13 апреля число умерших от коронавируса достигло 1278. А за последние сутки скончались еще пять человек. Глава региона Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей:

- Коронавирус по-прежнему опасен. К сожалению, за прошедшие сутки произошло 5 летальных случаев. Соболезную родным скончавшихся пациентов.

Также за вчерашний день диагноз подтвердился у 90 жителей Ставрополья. Число зараженных за весь период пандемии достигло 51575.

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