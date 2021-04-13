Инновационные теплицы стоимостью 1 млрд займут 6,5 га земли Ставрополья

В Предгорном округе региона разместят новые теплицы для выращивания овощей стоимостью 1 миллиард рублей. Проект реализуют на 6,5 гектарах ставропольской земли к сентябрю 2021 года.

С использованием инновационных технологий можно поднять уровень урожайности в регионе до 10%, а также повысить качество овощей. Теплицы представляют собой огромные светлые пространства со специальными технологиями и автоматизацией различных задач.

Реализация проекта позволит создать 80 рабочих мест в Ставропольском крае.

- Инвестпроект предполагает использование инновационной системы, позволяющей установить более равномерную температуру в корпусах, решить проблему повышенной влажности в зимнее время, избежать грибковых заболеваний растений, - рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

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