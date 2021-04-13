646 ставропольских семей взяли сельскую ипотеку с 2020 года и исчерпали гослимит

Глава Ставрополья Владимир Владимиров заявил, что больше 600 семей поучаствовали в программе "Комплексное развитие сельских территорий" и взяли в ипотеку дома в сельской местности. Однако на этот год лимит проекта уже исчерпан, поэтому Владимиров попросил перенести все заявки на 2022 год, когда увеличат кредитование.

Отметим, программа предназначена для восстановления и поддержания сельской местности: ремонт и строительство социально-значимых объектов, налаживание систем газа и водоснабжения, подтягивание местных дорог к федеральным нормативам, благоустройство населенных пунктов и т.д.

- Программа дает сельским территория края дополнительные ресурсы, чтобы решить множество задач, связанных с развитием инфраструктуры. И сегодня у нас есть возможность привести в порядок объекты, некоторые из которых ждут этого десятилетиям. Мы обязаны сделать эту работу качественно и в срок, - заявил губернатор.

На реализацию программы в текущем году выделили 500 млн рублей, в 2022 планируют увеличить финансирование до 1 млрд рублей.

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