Власти Ставрополья составили карту ямочного ремонта по 480 заявкам жителей

Губернатор Ставрополья призвал чиновников выполнять ямочный ремонт в соответствии с пожеланиями местных жителей

На совещании с правительством региона губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что теперь дорожная карта ремонта ям в населенных пунктах составляется на основе пожеланий местных жителей.

Ставропольцы оставили больше 480 заявок на ремонтные работы с указанием самых проблемных мест. Запросы обрабатывали в компетентных министерствах. Уже на 26 участках начали ремонтные работы.

- Обращения людей - это ваш план действий. Изучите каждое с выездом на место, чтобы на деле понимать ситуацию, и приступайте к ремонту, - дал указания Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что к концу года на Ставрополье комплексно отремонтируют около сотни километров региональных дорог.