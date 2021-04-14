Замглавы Минпросвещения КБР подозревается в злоупотреблении полномочиями

Правоохранители выявили факт злоупотребления должностными полномочиями, совершенный замминистра просвещения, науки и по делам молодежи КБР при освоении бюджетных средств в рамках реализации госпрограммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

По данным ведомства, в 2019 году чиновник утвердил документацию на приобретение мебели по заведомо завышенной стоимости.

Затем он подписал акты приема-передачи товара, несмотря на то, что поставщик на тот момент не в полном объеме выполнил взятые на себя обязательства.

Именно эти документы и послужили основанием для незаконного перечисления денег поставщику.

Так, в рамках реализации госпрограммы был заключен контракт на сумму более 7,3 млн рублей на приобретение мебели для образовательных центров.

Поставленная мебель по техническим характеристикам не соответствовала требованиям, указанным в техническом задании госконтракта. Более того, ее стоимость завышена более чем на 2,2 млн рублей.

Против чиновника возбудили уголовное дело по статье: «Злоупотребление должностными полномочиями». Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского ведомства, фигуранта уголовного дела от исполнения служебных обязанностей пока не отстранили.

Ранее «Комсомолка» писала, что первый замглавы Минобразования Ставрополья стала фигуранткой уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий.