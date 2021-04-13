Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 апреля 2021 9:47

В превышении полномочий на 2,6 млн рублей уличили первого замминистра образования Ставрополья

По данному факту возбуждено уголовное дело
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

Первый замглавы Минобразования Ставрополья стала фигуранткой уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2016 году должностное лицо регионального госучреждения дало указание ректору одного из образовательных учреждений края сделать фиктивный договор, датированный 2015 годом, о сетевом взаимодействии между двумя ставропольскими колледжами.

Эти незаконные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества, выразившихся в необоснованном отвлечении средств в 2,6 млн рублей, выделенных в 2016 году из бюджета края на проведение инновационных и опытно-экспериментальных работ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Превышение должностных полномочий».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе закончили рассмотрение дела в отношении жителя Невинномысске. Его обвиняли в жестоком убийстве дедушки и покушении на жизнь бабушки.

Чтобы скрыть следы преступления и ликвидировать единственного свидетеля — 85-летнюю страдающую хроническими заболеваниями бабушку, злоумышленник открыл газ на плите и ушел.

ЧП