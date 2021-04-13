В превышении полномочий на 2,6 млн рублей уличили первого замминистра образования Ставрополья

Первый замглавы Минобразования Ставрополья стала фигуранткой уголовного дела по подозрению в превышении должностных полномочий.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в 2016 году должностное лицо регионального госучреждения дало указание ректору одного из образовательных учреждений края сделать фиктивный договор, датированный 2015 годом, о сетевом взаимодействии между двумя ставропольскими колледжами.

Эти незаконные действия повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества, выразившихся в необоснованном отвлечении средств в 2,6 млн рублей, выделенных в 2016 году из бюджета края на проведение инновационных и опытно-экспериментальных работ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Превышение должностных полномочий».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе закончили рассмотрение дела в отношении жителя Невинномысске. Его обвиняли в жестоком убийстве дедушки и покушении на жизнь бабушки.

Чтобы скрыть следы преступления и ликвидировать единственного свидетеля — 85-летнюю страдающую хроническими заболеваниями бабушку, злоумышленник открыл газ на плите и ушел.