Житель Невинномысска осужден за убийство дедушки ради отдыха у моря

Орудием убийства оказался кинжал Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ставрополе закончили рассмотрение дела в отношении жителя Невинномысске. Его обвиняли в жестоком убийстве дедушки и покушении на жизнь бабушки, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В июле 2017 года подсудимый решил организовать нападение на своего 83-летнего дедушку. Он хотел забрать у него деньги, чтобы отправиться на отдых к морю. Для этого парень выкрал у матери ключи от квартиры пожилых родственников, ранним утром попытался проникнуть в дом, но дверь открыл дедушка. Ударом кинжала он убил пенсионера и забрал деньги из шкафа - 50 тысяч рублей.

Чтобы скрыть следы преступления и ликвидировать единственного свидетеля — 85-летнюю страдающую хроническими заболеваниями бабушку, злоумышленник открыл газ на плите и ушел. Пенсионерка осталась жива, а взрыва не произошло только благодаря бдительности соседей, своевременно вызвавших сотрудников газовой службы.

В тот же день он уехал на отдых в Геленджик. Против него возбудили уголовное дело по статьям "Убийство, сопряженное с разбоем", "Разбой", "Покушение на убийство двух лиц; лица, находящегося в беспомощном состоянии, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление" и "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества".

— Несмотря на непризнание подсудимым своей вины в полном объеме, коллегией присяжных и судом приняты во внимание представленные государственным обвинителем доказательства. Приговором Ставропольского краевого суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет строгого режима, с ограничением свободы на 2 года, — сказано в сообщении прокуратуры.

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