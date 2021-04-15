На Ставрополье появятся «умные пешеходные переходы» для предотвращения ДТП

Региональный информационно-аналитическом центре Ставрополья рассказал, что готов проект "умной" системы пешеходных переходов по программе "Умный город". Использование системы снизит количество ДТП и обезопасит пешеходов.

"Умные переходы" подразумевают считывание движения человека и информирование водителя о том, что пешеход пересекает дорогу. Специальные датчики видят движение и передает сигнал на световой дисплей возле перехода. Водитель видит сигнал и останавливается. Особенно эффективна эта система в темное время суток.

- Вариантов создания безопасной пешеходной среды масса. Не так давно в краевой столице начали тестировать первый проекционный пешеходный переход. Задача решается, пешеходные переходы становятся максимально заметными, а значит безопасными, - заявил директор центра Сергей Рудометкин.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о внедрении интеллектуальной системы управления движением транспорта в Ставропольском крае.