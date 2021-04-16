В Ставрополе 17 апреля пройдет общегородской субботник

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 17 апреля в 09:00 пройдет общегородской субботник. Сделать свой город еще красивей и чище ставропольцев в своем Инстаграм-аккаунте пригласил глава города Иван Ульянченко:

Актуальную карту уборки города жителям краевого центра советуют искать на сайте администрации Ставрополя и в аккаунте мэра @iiulyanchenko. Но даже без нее всегда можно просто выйти и убрать свой двор, детскую площадку, соседний сквер.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 17 апреля пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в рамках акции «Покупай ставропольское!».

Торговая площадка развернется на улице Доваторцев, 50/1 с 08:00 до 16:00.