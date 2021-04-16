В Ставрополе 17 апреля пройдет ярмарка выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 17 апреля пройдет сельскохозяйственная ярмарка выходного дня в рамках акции «Покупай ставропольское!».

Торговая площадка развернется на улице Доваторцев, 50/1 с 08:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В ярмарке по традиции поучаствуют товаропроизводители со всего региона. Они порадуют ставропольцев богатым выбором овощей, фруктов, меда, колбасных изделий, живой рыбы, бакалеи.

По словам организаторов, цены приятно удивят жителей Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье появятся «умные пешеходные переходы» для предотвращения ДТП.

«Умные переходы» подразумевают считывание движения человека и информирование водителя о том, что пешеход пересекает дорогу. Специальные датчики видят движение и передает сигнал на световой дисплей возле перехода. Водитель видит сигнал и останавливается. Особенно эффективна эта система в темное время суток.