Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске приготовили самый длинный в мире люля-кебаб. На создание такого гиганта ушло 33 кг смеси куриного мяса, курдюка, лука, чеснока, перца и соли. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Готовили этот шедевр сразу пять поваров. Новый мировой рекорд - 33 метра чистого гастрономического удовольствия - занесен в специальный реестр.

А зафиксировать достижение в Пятигорск прибыли представители международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

- Кстати, предыдущий мировой рекорд был тоже установлен у нас, в Пятигорске: тогда виртуозы кулинарного искусства приготовили люля-кебаб длиной 14 метров. Ну а теперь наши повара замахнулись и на отметку в 50 метров - так что фиксация очередной победы, я уверен, не за горами! – поделился глава ставропольского курорта Дмитрий Ворошилов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 23 сентября 2017 года в Ставрополе приготовили самый большой чизкейк в мире.

Ставропольский же двухслойный чизкейк из песочного печенья и творожно-сливочной массы, вышел куда более солидным - 2,8 метра, 4 тонны 240 кг! А высота десерта превысила 1,2 метра. Такого количества лакомства хватит, чтобы накормить около 40 тысяч человек.