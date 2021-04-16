Проливной дождь и град придут на Ставрополье в субботу 17 апреля

Гидрометцентр сообщил, что в субботу 17 апреля в Ставропольском крае пройдут проливные дожди, переходящие в грозу. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду, а потом пойдет град. Температура воздуха составит примерно 15 градусов тепла.

В воскресенье тоже будет идти дождь, но ветер ослабнет до 10 метров в секунду, воздух прогреется до 16 градусов тепла.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 17 апреля пройдет общегородской субботник. Мэр Ставрополя призвал жителей города прибрать свои дворы, детские площадки и территорию возле своих магазинов.