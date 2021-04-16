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Здоровье16 апреля 2021 21:45

Врачи Ставрополья начали избавлять пациентов от хронической боли с помощью электродов

Операции подобной сложности раньше могли делать только столичные профессионалы
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольской городской клинической больницы скорой медицинской помощи рассказали, что их врачи научились снимать хроническую боль с помощью введения электродов в тело. Электричество воздействует на определенные участки спинного мозга, чтобы снять боль.

Врачи управляют процессом через специальный мини-компьютер и подают электрические импульсы. Так хроническая боль как минимум притупляется, как максимум - исчезает на какой-то срок.

Впервые подобную операцию медики провели год назад. Раньше решать проблемы на таком уровне могли только московские врачи.

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