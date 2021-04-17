Житель Ставрополья продает Библию на старославянском языке за 2,6 млн рублей

Фото: сайт Авито

На одном из сайтов продаж житель Ставрополья опубликовал объявление о продаже Библии на старославянском языке.

По словам мужчины, эта книга в их семье – реликвия, которая передается из поколения в поколение.

Так, изначально священной книгой владел священник, дальний родственник сегодняшнего хозяина. Мужчина просит за реликвию 2,6 миллиона рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что миллионами рублей оценивают кавказцы многовековые Кораны, передававшиеся из поколения в поколение, написанные от руки необычными чернилами или привезенные из святых мест ислама.

Так, житель Дагестана по имени Рамазан выставил на продажу Коран за 8 миллионов рублей. Исходя из информации, размещенной на сайтах объявлений, за эти деньги можно приобрести три квартиры в дагестанской столице.