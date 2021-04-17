В Ставрополе заложили Гагаринский сад

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

По случаю 60-летия первого полета человека в космос в Ставрополе в рамках акции «Неделя космонавтики» появилась новая «зеленая» зона - Гагаринский сад.

60 лип 17 апреля посадили представители администрации города, общественных и молодежных организаций.

Молодые деревья, символизирующие покорение космоса, украсили собой район разворотного круга на пересечении проспекта Российский и улицы 45-я параллель. Проект реализован за счет средств городского бюджета.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ставропольском Арзгире строится новая школа на 475 учеников. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Школа станет больше, а значит все учащиеся смогут заниматься в одну смену. Запланировано и благоустройство территории. Работы идут в хорошем темпе, по графику. Окончание намечено на 2022 год.