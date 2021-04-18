Невинномысску на оказание социальной помощи гражданам выделили больше 25 млн

Невинномысск примет участие в госпрограмме поддержки населения Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мэр Невинномысска Михаил Миненков в своем официальном Инстаграм-аккаунте рассказал о государственной программе соцподдержки населения. Новизна программы в том, что помощь будет оказываться на основании социально контракта.

Напомним, социальный контракт - одна из форм социальной поддержки нуждающихся в ней ставропольцев. В ее рамках можно получить пособие для прохождения профессиональной переподготовки, для начала индивидуальной предпринимательской деятельности или для открытия личного подсобного хозяйства.

Для реализации программы в Невинномысске выделили больше 25 миллионов рублей. Власти уже определили 4 основных направления действий в рамках проекта. Одно из них - поддержка граждан в период поиска работы.

- Социальный контракт по этому направлению может быть заключен на срок до 9 месяцев, при этом в период поиска работы размер денежной выплаты единовременно составит 10 749 руб., а после трудоустройства на полный рабочий день, ежемесячно в течение 3 месяцев будет осуществляться выплата по 10 749 руб, - заявил Миненков.

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Информацию о социальном контракте и возможности его заключения можно получить в органе соцзащиты по месту жительства (подробнее).