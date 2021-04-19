В Кисловодске в аварии погиб 19-летний пассажир

Инцидент произошел 17 апреля, около 23:00, на улице Калинина в Кисловодске. Водитель автомобиля ВАЗ-21099 выбрал небезопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил занос автомобиля.

Машину врезалась в опору ЛЭП. От полученных травм скончался 19-летний пассажир, который не дожил до своего 20-летия несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Уже установлен владелец автомобиля, сотрудники полиции выясняют, кто в момент ДТП управлял им.

По факту происшествия назначены экспертизы, изъяты отпечатки пальцев и смывы с руля, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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