В Пятигорске во время движения взорвалась «Нива», пострадала девушка

Инцидент произошел накануне в Пятигорске, на улице Мира. Там во время движения произошло возгорание под капотом «Нивы». Об этом сообщает пресс-служба краевого УМЧС.

По данным ведомства, через некоторое время огонь добрался до газового баллона и произошел взрыв.

В происшествии пострадала 29-летняя девушка. На место инцидента оперативно прибыли спасатели и потушили машину.

По словам пострадавшей, во время происшествия остановились около 10 неравнодушных автомобилистов, чтобы помочь девушке. К счастью, госпитализация пострадавшей не понадобилась.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске в аварии погиб 19-летний пассажир, который не дожил до 20-летия всего несколько дней. Сейчас устанавливают личность водителя легковушки.