Лариса Туганова стала врио зампреда правительства Северной Осетии

Врио вице-премьера стала Лариса Туганова. Фото: телеканал "Вести-Алания"

Пресс-служба правительства Северной Осетии сообщила, что глава региона Сергей Меняйло подписал указ о назначении на пост временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ларису Туганову. Она заменила ушедшую с поста Ирину Азимову.

- Врио главы республики Сергей Меняйло подписал указ о назначении Тугановой на должность врио вице-премьера республики, - сказано в сообщении службы.

Лариса Туганова родилась в 1958 году, ей 62 года. Она окончила Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова.

С 1994 по 1995 год работала заместителем министра социальной защиты населения Северной Осетии, затем до 1998 года - первый заместитель министра соцзащиты и охраны здоровья населения республики - директор департамента социальной защиты населения Владикавказа. С 2002 по 2015 годы была министром труда и соцразвития Северной Осетии.

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