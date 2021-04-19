В Невинномысске на ремонт дорог улиц Железнодорожной и Кооперативной выделили 52 млн

В Невинномысске отремонтируют несколько дорог. Фото: администрация Невинномысска

Администрация Невинномысска сообщила, что в 2021 году починят две дороги по улицам Железнодорожная и Кооперативная. На ремонт направили 52 млн рублей, всего починят 2,6 км.

Планируется, что ремонт начнется 27 апреля, но многое зависит от погоды. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров неоднократно говорил компетентным ведомствам не класть асфальт в ямы, полные воды.

- Работа предстоит большая: мы отремонтируем проезжую часть, тротуары, обустроим бортовой камень, заменим люки, произведем монтаж остановок и посадочных площадок, - заявил мэр города Михаил Миненков.

Помимо этого создадут искусственные неровности, установят дорожные знаки, нанесут свежую дорожную разметку, установят светофоры и т.д. Отметим, в Ставропольском крае ремонтом дорог занимаются комплексно и с использованием новых технологий.

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Ремонтировать дороги будут в соответствии с заявками местных жителей (подробнее).