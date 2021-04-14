На ямочный ремонт дорог Ставрополья выделили почти 5 млрд в 2021 году

На ямочный ремонт дорог Ставрополья выделят 5 млрд рублей Фото: Василий Вахрин

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщили, что в 2021 году на ремонт дорог региона направили почти 5 млрд рублей из местного бюджета. Восстановление дорог осуществляется по нацпрограмме "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Ямочный ремонт должны закончить к 1 мая, однако работа специалистов сильно зависит от погоды. Для того, чтобы сделать ремонт качественно, нельзя класть асфальт в полные воды ямы.

- Проводить дорожные работы в дождь недопустимо, поэтому в муниципалитетах, где погода пока не позволяет работать, сроки завершения ямочного ремонта будут скорректированы, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставрополье составили карту избавления от выбоин на дорогах с учетом пожеланий местных жителей. Ставропольцы оставили почти 500 заявок на ремонтные работы, а их пожелания учли. За этим проследил Владимиров.

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