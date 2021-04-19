С 2017 года в Невинномысске починили 274 километра местных дорог

В Невинномысске починили 274 км дорог за четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Градоначальник Невинномысска Михаил Миненков пришел на пост мэра 18 ноября 2016 года. Он рассказал о промежуточных итогах своей работы как главы города.

По его словам, за последние четыре с лишним года в Невинномысске отремонтировали 21 участок дорог общей протяженность 275 километров. В ремонт входила не только смена покрытия, но и благоустройство пешеходной зоны, остановок, установка светофоров и дорожных знаков и т.д.

Миненков отметил, что за ближайшие 5 лет город "приведут в порядок" и обеспечат нормативное состояние дорог и остановок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ямочный ремонт дорог Ставрополья выделили почти 5 млрд в 2021 году

Ремонтировать дороги будут в соответствии с заявками местных жителей (подробнее).