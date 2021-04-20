На Ставрополье поженились 6 женихов в возрасте более 80 лет

В этом году на Ставрополье уже зарегистрировали брак шесть женихов в возрасте более 80 лет, пять невест были старше 70. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Так, самая старшая пара сочеталась браком в краевом центре: жениху — 85 лет, а невесте — 79. Кстати, и в целом жители края стали чаще создавать семьи. Брачным союзом за три месяца этого года сочетались более 2,5 тысячи пар.

В сравнении с прошлым годом на 3,4% увеличилось количество браков и на 4 % сократилось количество разводов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, почему во время пандемии на Ставрополье стали чаще распадаться семьи. Почему оказавшись наедине супруги, решили идти по жизни врозь? Означает ли это, что мы не знали тех, с кем жили или попросту на многое закрывали глаза? Ответы на эти и другие вопросы корреспонденту «Комсомольской правды» давала психолог Елена Шматова.