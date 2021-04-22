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Общество22 апреля 2021 8:31

В Ставропольском крае к 22 апреля от ковида привились почти 174 тысячи человек

Число умерших от коронавируса за весь период пандемии достигло 1322
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Прививочная кампания на сегодняшний день охватила почти 174 тысячи человек, из них свыше 98 тысяч уже получили оба компонента вакцины. Вместе с тем, за сутки было и 5 летальных случаев.

Число умерших от коронавируса за весь период пандемии достигло 1322. Глава региона выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Также за вчерашний день диагноз подтвердился у 96 жителей Ставрополья. Победить болезнь за сутки смогли 133 человека.

- В целом, ситуация по-прежнему требует ответственного отношения к здоровью от каждого из нас. Соблюдайте меры профилактики. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

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