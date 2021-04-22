В Ставропольском Ботаническом саду распустились первоцветы

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Краевой центр продолжает радовать горожан цветочными полями и палитрой весеннего аромата. Так, в ботаническом саду уже зацвели цикламен кавказский, подснежники и морозники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Эти цветы будут радовать гостей и жителей нашего города около двух месяцев.

По словам специалистов, скоро зацветет пролеска сибирская, пушкиния пролесковидная, ландыш закавказский, белоцветник весенний, кандык кавказский и другие весенние первоцветы.

Напомним, что все они относятся к редким и исчезающим видам, занесенным в Красную книгу Ставрополья и других регионов России.

Поэтому работники Ботанического сада призывают гостей ни в коем случае не срывать цветы, чтобы не лишать других посетителей возможности увидеть пробуждение природы. А ценители красоты могут сделать отличные снимки, прогулявшись по саду.

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