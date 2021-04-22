Так, в декларации депутатов края попали 9 предприимчивых подростков. Общая сумма их доходов в прошлом году превысила 920 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети депутатов Ставрополья увеличили доходы втрое. Об этом свидетельствуют декларации, опубликованные на сайте Думы региона. По этим данным, видно, что доходы несовершеннолетних детей членов парламента Ставрополья выросли более чем в 3 раза в 2020 году.

Так, в декларации депутатов края попали 9 предприимчивых подростков. Общая сумма их доходов в прошлом году превысила 920 тысяч рублей.

Выяснилось, что самым богатым оказался ребенок одного из магнатов краевого парламента Василия Афанасова, который впервые декларирует доходы своего чада. Сын парламентария заработал ровно 400 тысяч рублей.

Также резко увеличились доходы ребенка самого богатого депутата из списка Forbes Анатолия Жданова. За прошлый год подросток заработал более 255 тысяч рублей.

Далее в тройку самых предприимчивых вошел также ребенок депутат Николая Новопашина с доходом более 150 тысяч рублей. Второй ребенок Новопашина заработал значительно меньше — 7,5 тысячи рублей. Доходы оставшихся пятерых детей депутатов варьируются от 8 до 40 тысяч рублей.

Напомним, депутаты государственной Думы из Ставропольского края дали официальные данные о своих заработках за 2020 год.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самым успешным депутатом стал Александр Ищенко. Он выходец из Ставропольского края, родился в небольшом селе Русском, в депутаты пришел из нефтяной отрасли.

За прошлый год он заработал 11 миллионов 398 тысяч рублей. В собственности у него два дома по 600 и 282 кв. метра, два участка земли общей площадью 1,5 тыс кв. метров и гараж.

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