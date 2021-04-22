Ставропольцы могут сочинить первый в истории гимн региона и пойти на конкурс

Глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил в своем официальном Инстаграм-аккаунте, что впервые появится гимп Ставропольского края. Любой житель региона может сочинить музыку или слова песни и отправить на конкурс.

Отбор лучшего гимна пройдет в несколько этапов, первый начнется уже 3 мая. Когда заявки будут собраны, их отправят жюри на оценку. Несколько лучших работ по версии комиссии представят на народное голосование. Оно пройдет с 7 мая по 12 июня.

- Тот вариант, который больше всего понравится людям, направится в Ставропольскую краевую Думу. После чего парламентарии примут соответствующий краевой закон. А Вы войдёте в историю Ставрополья, как автор гимна, - заявил Владимиров.

Узнать подробнее о конкурсе и подаче заявок можно на портале STV24.TV в разделе «Конкурсы».

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