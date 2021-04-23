Житель Ставрополья получил 6,5 лет колонии за убийство собутыльника и кражу вина

Житель Александровского округа признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и краже. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 23 августа 2020 года в одном из домов в селе Калиновском Александровского округа между мужчинами при распитии спиртного возник конфликт из-за их знакомой женщины.

Во время ссоры Юдин несколько раз ударил по голове 40-летнего потерпевшего. От полученных травм мужчина через два дня скончался по пути следования машины скорой помощи в больницу.

Следователи также установили причастность мужчины к краже. 3 августа 2020 года он из гаража одного из домов в селе Калиновском украл 20 литров вина.

Суд назначил Юдину наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что экс-прокурор Кисловодска заступился за обвиняемого в заказном убийстве пенсионера. Так, 83-летнего бизнесмена из Кисловодска Юрия Арефьева обвиняют в похищении и организации заказного убийства сына местного банкира.

Но его сын, экс-прокурор ставропольского курорта Евгений Арефьев считает, что его престарелого отца оговорили, а уголовное дело сфабриковали.

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