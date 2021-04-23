Более 400 семей Ингушетии получили продуктовые наборы

Благотворительная акция в Ингушетии.

Малоимущие семьи Сунжи и Сунженского района Ингушетии в рамках благотворительной акции получили наборы из 5 кг мяса и продуктов первой необходимости. Мероприятие, приуроченное к месяцу Рамадан, провел сенатор Белан Хамчиев при оргподдержке партии «Единая Россия».

Продуктовую помощь получили многодетные семьи, инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие пожилых людей - списки нуждающихся составили заранее муниципальные власти и имамы мечетей. В доставке адресной помощи приняли участие главы населенных пунктов, депутаты, активисты «Молодой гвардии» и волонтерских движений республики.

Напомним, это уже вторая благотворительная акция с начала поста, инициированная региональным отделением «Единой России». В рамках предыдущей помощь была оказана 350 семьям Малгобека, Малгобекского района, Магаса и части Назрановского района.

Представители партии пообещали, что мероприятия в поддержку семей, оказавшихся в трудном материальном положении, будут проводиться в течение всего священного месяца.