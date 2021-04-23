Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 апреля 2021 22:23

Ставропольцам рассказали, кто должен следить за чистотой контейнеров для мусора

Вопрос уборки площадок актуален в Ставропольском крае - многие из них находятся не в надлежащем виде
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий

В министерстве ЖКХ Ставрополья рассказали, что в случаи загрязнения площадки с мусорными контейнерами уборкой должны заниматься региональные операторы. Именно они ответственны за погрузку и вывоз отходов.

- Если во время погрузки что-то просыпалось, сотрудники мусоровывозящей компании обязаны убрать такой мусор, оставив после себя чистую территорию, - заявили в ведомстве.

Но одновременно с этим уборкой должны заниматься и коммунальные службы, если площадки находятся на территории жилых домов, за которые они ответственны.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставропольском крае рекультивируют еще две крупных свалки.