Ставропольцам рассказали, кто должен следить за чистотой контейнеров для мусора

В министерстве ЖКХ Ставрополья рассказали, что в случаи загрязнения площадки с мусорными контейнерами уборкой должны заниматься региональные операторы. Именно они ответственны за погрузку и вывоз отходов.

- Если во время погрузки что-то просыпалось, сотрудники мусоровывозящей компании обязаны убрать такой мусор, оставив после себя чистую территорию, - заявили в ведомстве.

Но одновременно с этим уборкой должны заниматься и коммунальные службы, если площадки находятся на территории жилых домов, за которые они ответственны.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на Ставропольском крае рекультивируют еще две крупных свалки.