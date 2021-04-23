В Ставрополе на владельца Land Rover составили протокол за обгон через двойную сплошную

Сотрудники ГИБДД Ставрополья составили протокол на водителя дорого автомобиля за обгон пробки через двойную сплошную. Камеры зафиксировали нарушение и номер автомобиля.

- Водителем оказался 48-летний местный житель. Мужчину пригласили для профилактической беседы и составления административного материала к исполняющему обязанности командира батальона ДПС Андрею Кузьминову. Гражданин пояснил, что спешил, поэтому нарушил установленные правила дорожного движения, - сказано в сообщении ведомства.

Нарушителя оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что полиция привлекла к ответственности 1800 водителей Ставропольского края за нарушение скоростного режима.