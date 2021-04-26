Невинномысск украсили экзотическими деревьями

Активисты компании - участники субботника. Фото: Александр Невинский.

50 двухметровых саженцев катальпы теперь украшают одну из улиц промышленной столицы Ставрополья. В минувшую субботу в Невинномысске состоялся общегородской субботник. В нем приняли участие глава города химиков Михаил Миненков, председатель городской думы Александр Медяник и молодые специалисты «Невинномысского Азота», входящего в состав компании Андрея Мельниченко.

Высадка катальпы на улице Партизанской прошла в рамках акции «20 добрых дел ЕвроХима», приуроченной к юбилею компании, и в поддержку международной акции «Сад памяти», запущенной Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы». И уже скоро красивые деревья с пышными кронами будут радовать глаз пешеходов и автолюбителей.

Новый путепровод, открытый в конце 2019 года и на подъезде к которому высадили катальпу, появился тоже при поддержке «ЕвроХима». Компания выделила 10 млн руб. на разработку проектно-сметной документации, что позволило в дальнейшем получить бюджетное финансирование и реализовать крайне важный для города инфраструктурный проект. Сейчас этот путепровод - основная артерия, соединяющая две части промышленной столицы, разделенные железной дорогой. Старый путепровод, который долгие годы выполнял эту функцию, находится в завершающей стадии реконструкции, которую планирую окончить к концу мая.