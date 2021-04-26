В Пятигорске полиция задержала троих участников перестрелки на дороге

Инцидент произошел в выходные, на многолюдной улице Пятигорска. В в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Ессентукская и Сельская слышны выстрелы и на высокой скорости передвигаются два автомобиля, которые потом скрылись.

На место происшествия прибыли правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

По данным ведомства, между двумя группами молодых людей произошел конфликт. Во время инцидента парни применили травматическое оружие и приобретенный ими охолощенный автомат.

Правоохранители задержали троих участников перестрелки. Сейчас с ними проводятся следственные и оперативные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.

Также продолжаются дальнейшие мероприятия по установлению всех участников инцидента и их местонахождения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что погибших и пострадавших в происшествии, к счастью, нет.

В комментариях к этому посту ставропольцы написали, что действие напомнили лихие 90-е, где «на глазах у прохожих творится полный беспредел».

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