Российский боец Забит Магомедшарипов исключен из рейтинга UFC из-за длительной неактивности

Российский боец UFC, Забит Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов промоушена из-за длительной неактивности.

Спортсмен под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата сумел одержать 6 побед подряд и по-прежнему лидирует с этой серией.

В последнем поединке Магомедшарипов смог одолеть Келвина Каттара единогласным решением судейского корпуса. Известно, что тот планировал провести свой следующий бой летом 2021 года. Сейчас рейтинг полулегкого дивизиона UFC возглавляет Яир Родригес из Мексики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что российский теннисист, этнический осетин Аслан Карацев 24 апреля обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде.

Знаменитые теннисисты встретились во второй раз в карьере. Их первый поединок состоялся в полуфинале Australian Open в феврале 2021 года, серб выиграл в трех партиях.