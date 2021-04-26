Фото: Авито

Житель Пятигорска выставил на продажу уникальный бракованный рубль. Хозяин необычного товара сравнил монету с другими. И по его словам, схожих дефектов не нашел.

Мужчина опубликовал объявление на сайте продаж. За монету житель Пятигорска хочет получить 260 тысяч рублей.

Стоимость товара мужчина установил приблизительно. Однако готов торговаться и рассмотреть другие предложения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на одном из сайтов продаж житель Ставрополья опубликовал объявление о продаже Библии на старославянском языке.

По словам мужчины, эта книга в их семье – реликвия, которая передается из поколения в поколение. Так, изначально священной книгой владел священник, дальний родственник сегодняшнего хозяина. Мужчина просит за реликвию 2,6 миллиона рублей.