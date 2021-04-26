Управление культуры хочет присвоить Ессентукам звание «Город военно-исторического наследия»

Ессентуки могут стать "Городов военно-исторического наследия"
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В администрации города-курорта рассказали, что комитет культуры, искусства и молодежной политики Ставрополья намерен признать Ессентуки городом военно-исторического наследия. Во время войны местные жители эшелонами отправлялись на фронт, чтобы защитить страну.
Примечательным эпизодом истории стало восстановление разрушенной госпитальной базы после того, как немцев выбили из города.
- Не было продовольствия, воды, электричества, медикаментов и медиков. Но очень скоро Ессентуки начали принимать одновременно около семи тысяч раненых, значительно больше, чем планировалось, - сказано в сообщении мэрии.
Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о подготовке региона к празднованию 9 мая. На днях в небо Ставрополя запустили огромный воздушный шар с изображением боевых наград времен Великой Отечественной войны.
В этом году исполняется 76-я годовщина Великой Победы. Власти готовят праздничные мероприятия.