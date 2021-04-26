В Ессентуках восстановят 160-летнюю Питьевую галерею № 17 за 4 млн рублей

"Краевой социально-оздоровительный центр "Кавказ" выставил тендер на проект восстановления 160-летнего питьевого бювета в Ессентуках. Питьевая галерея №17 привлекала туристов, а сейчас находится в удручающем состоянии.

На реализацию проекта выделят 4 миллиона рублей. Конкурс продлится до 30 апреля. Когда найдут подрядчика, можно говорить о сроках выполнения работы.

Бювет заложили в 1848 году, а достроили через десять лет - в 1858. Питьевая галерея находится в охранной зоне Нижнего парка и входит в структуру Бальнеогрязелечебницы.

Напомним, ранее "Комсомолка" писала, что в Ессентуки намерены сделать городом военно-исторического наследия.