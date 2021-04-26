Прокуратура наказала жителя Ессентуков, который закупил нелегальный алкоголь на 4,8 млн

Прокуратура Ставропольского края сообщила, что вынесла обвинительный вердикт после проверки по делу продажи и хранения нелегального алкоголя в больших количествах. Мужчина из Ессентуков покупал немаркированный алкоголь для его перепродажи.

При обыске у него нашли почти 10 тысяч бутылок спиртного "из-под полы". Всего он закупился на 4,8 миллионов рублей, чтобы сбывать алкоголь в розничных магазинах.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направленно в Ессентукский городской суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении пресс-службы.

Нарушителя закона будут судить по статье "приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере".

Напомним, ранее "Комсомолка" писала о другом криминальном происшествии: дебошир из Ставропольского края ударил полицейского за то, что тот отказался брать взятку.

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