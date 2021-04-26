Почти 7 млн кв м жилья введут в эксплуатацию на Ставрополье до 2024 года

В Москве состоялось совещание зампреда правительства России Марата Хуснуллина и губернатор Ставрополья Владимира Владимирова. Чиновники обсудили реализацию национальных проектов, а также планы до 2024 года. В частности, коснулись темы жилья.

- Для нас важно, чтобы новые жилые кварталы застраивались комплексно. И были своевременно обеспечены необходимой социальной и инженерной инфраструктурой. Продолжаем эту работу во взаимодействии с Правительством РФ, - заявил Владимиров.

Так, до 2024 года по программе жилья в регионе введут в эксплуатацию 6,86 млн квадратных метров жилплощади. Уже в прошлом году сдали больше 1,2 млн квадратных метров.

Напомним, также в регионе проводят программу переселения граждан из аварийного жилья. Уже за первые месяцы 2021 года 60 жителей Ставрополья переселили из ветхого жилья.