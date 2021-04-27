Радоница на Ставрополье объявлена выходным днем

На Ставрополье еще в 2016 году установили, что Радоница – день поминовения усопших – должна быть выходным днем. По этому поводу принят краевой закон, он по-прежнему действует.

- Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей – давняя народная традиция, - прокомментировал губернатор региона.

В 2021 году Радоница выпадает на 11 мая. И значит, этот день на Ставрополье будет нерабочим.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за последние годы стало традицией то, что в канун Пасхи частица Благодатного огня прибывает на Ставрополье из Иерусалима. 2021-й не станет исключением.

В приближающуюся пасхальную ночь, так же, как и прежде, лампада должна быть принесена в край. Сейчас ведутся необходимые приготовления.