Детские летние лагеря на Ставрополье заработают 1 июня. Речь идет о пришкольных лагерях. А с 15 июня начнут работу и загородные.

Все места летнего отдыха сейчас тщательно готовятся к приему детей. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

- И одно из главных требований – вакцинация персонала от COVID-19. Поручил создать все условия, чтобы сотрудники лагерей отдыха могли своевременно привиться от коронавируса. Безопасность и здоровье детей – наш приоритет. И мы должны об этом позаботиться, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Радоница на Ставрополье объявлена выходным днем. В этом году она выпадает на 11 мая.

- Считаю это правильным. Поминать в этот день ушедших родных и близких людей – давняя народная традиция, - прокомментировал губернатор региона.