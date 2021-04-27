На Ставрополье 95% родителей довольны питанием детей в школах

С 1 сентября 2020 года по 25 января 2021 года по вопросам качества питания школьников было опрошено 122 715 родителей учеников 1-4 классов.

Результат исследования показал: 94,6% опрошенных питанием детей довольны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Ставропольского края,

Министерством образования ведется ежедневный мониторинг вопросов, возникающих у родителей к организации питания.

В нашем регионе родители могут самостоятельно проследить за организацией питания. Это, например, вопросы соответствия завтраков и обедов утвержденному меню, санитарно-технического состояния обеденного зала и столовой посуды, соблюдения правил личной гигиены, качества блюд.

Результаты родительского контроля публикуются на родительских собраниях и сайтах школ.

В министерстве образования по вопросам школьного питания действуют телефоны «горячей линии»: 8(8652) 37-24-12, 37-28-65.

Напомним, что с предложением о бесплатном горячем питании младших школьников вышел Владимир Путин. Соответствующий закон был принят 18 февраля 2020 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что детские летние лагеря на Ставрополье заработают 1 июня. Речь идет о пришкольных лагерях. А с 15 июня начнут работу и загородные. Все места летнего отдыха сейчас тщательно готовятся к приему детей. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.