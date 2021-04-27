В Пятигорске все школы переходят на пятидневку

В Пятигорске все школы города, а именно 28 образовательных учреждений будут работать по пятидневному режиму с 1 по 11 классы. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Ворошилов.

Так, с 2020-2021 учебного года продолжают работать по пятидневному режиму 15 школ города: №2, №5, №6, №7, лицей №15, №18, №21, №22, №24, №26, №27, №28, №30, №31 со спортивным уклоном.

С 1 сентября 2021 года переходят на пятидневный режим работы 13 школа города: №1, №3, гимназия №4, СОШ №8, гимназия №11, №12, №14, №16, КСОШ №19, лицей №20, №23, №25, №29.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с 1 сентября 2020 года по 25 января 2021 года по вопросам качества питания школьников было опрошено 122 715 родителей учеников 1-4 классов. Результат исследования показал: 94,6% опрошенных питанием детей довольны.

Министерством образования ведется ежедневный мониторинг вопросов, возникающих у родителей к организации питания.

В нашем регионе родители могут самостоятельно проследить за организацией питания. Это, например, вопросы соответствия завтраков и обедов утвержденному меню, санитарно-технического состояния обеденного зала и столовой посуды, соблюдения правил личной гигиены, качества блюд.

Результаты родительского контроля публикуются на родительских собраниях и сайтах школ.