На Ставрополье введение новых выплат не отменит старые льготы, а дополнит их

Во время "Прямой линии" глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что введение новых социальных выплат не отменят действие уже действующих. Они станут добавлением к старым.

Жительница Ставрополья обеспокоилась правилами выплат. Она спросила, не возникнет ли такая ситуация, что граждане попадают по всем критериям под несколько выплат, а получат только одну. Для решения этого вопросы вызвонили и.о. министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елену Мамонтову.

- Все новые выплаты не дублируют те, которые уже есть. И не ограничивают в правах на получение ранее установленных выплат, - заявил Мамонтова.

Отметим, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о надбавке к пенсии для граждан, которые долгие годы работали в сельскохозяйственной сфере.