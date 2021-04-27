Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 апреля 2021 19:43

На Ставрополье введение новых выплат не отменит старые льготы, а дополнит их

Губернатор Ставропольского края ответил на вопрос матери, которая обеспокоилась правилами выплат соцпомощи
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий

Во время "Прямой линии" глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что введение новых социальных выплат не отменят действие уже действующих. Они станут добавлением к старым.

Жительница Ставрополья обеспокоилась правилами выплат. Она спросила, не возникнет ли такая ситуация, что граждане попадают по всем критериям под несколько выплат, а получат только одну. Для решения этого вопросы вызвонили и.о. министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края Елену Мамонтову.

- Все новые выплаты не дублируют те, которые уже есть. И не ограничивают в правах на получение ранее установленных выплат, - заявил Мамонтова.

Отметим, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о надбавке к пенсии для граждан, которые долгие годы работали в сельскохозяйственной сфере.