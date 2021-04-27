Террорист "Магас" не признал вину в нападении на сотрудников ДПС в Ингушетии

Боевик Али Тазиев слушает приговор в суде. Фото: из архива "КП". Фото: "КП" Архив

Пресс-служба Южного окружного военного суда сообщила, что боевик Али Тазиев, известный как "Магас" не признал вину в нападении на сотрудников ДПС и военных Ингушетии.

- Али Тазиев виновным себя не признал, - сказано в сообщении.

Следователи считают, что в 2009-2010 годах на территории Ингушетии известный террорист, полевой командир Тазиев и его сообщники напали на посты ДПС и подорвали бронетранспортер. Этим "подвиги" подсудимого не заканчиваются.

Его судят за организацию преступной банды, покушение на сотрудников правоохранительных органов, незаконный оборот оружия, порчу имущества особенно опасными способами, изготовление взрывчатки. Доказательств его вины по многим эпизодам достаточно. Суд отказал Тазиеву в слушании дела с участием присяжных.

Сейчас следователи устанавливают личности всех членов его банды, некоторые уже задержаны.

Напомним, Али Тазиев получил два пожизненных срока. Один за теракты и покушение на главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в 2009 году. Второй срок ему дали за вооруженное нападение в июне 2004 году на Ингушетию. Он был в составе банды во главе с Шамилем Басаевым, они атаковал сотрудников ГИБДД на посту "Волга-16". Затем они убивали всех полицейских, едущих по захваченной трассе.

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